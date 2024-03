Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Hiçbir zaman siyaseti kulübü de spora da karıştırmadım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kulüple ilgili söylediği sözlere karşılık basın toplantısı düzenleyen Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “ Hiçbir zaman siyaseti de kulübü de spora karıştırmadım. Bundan sonra da karıştırmam” ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Alanyaspor ile ilgili bir açıklamasının ve video kaydının kendisine geldiğini ifade eden Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftar gruplarının yaptığı tesislerle ilgili eleştirel paylaşımların da olabileceğini söyledi.

"BURADA ASLA SİYASET OLMAMIŞTIR, SİYASET OLMAZ"

Alanyaspor’da her kesimden siyasi görüşte insanın olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“İşin doğrusu açıklamalara camia olarak üzüldük. Alanyaspor'un hiçbir yöneticisinin, şahsımın ya da Alanyaspor camiasının Alanyaspor adı altında başkan bey ile alakalı bir açıklamasının olmadığını gördüm. Taraftar gruplarının paylaşmış olduğu tesis ile alakalı bir açıklamalar var. Ben de bunu sonradan gördüm. Kendilerine de ifade ettim ve taraftar gruplarına da bunu sordum. Neden bu açıklama dedim. Başkan daha önce bizimle bir araya geldi, konuştuk ve bize verilen sözü tutmadılar dedi. Kulübe de söz vermişlerdi. Tesisle alakalı sözleri tutmamaları bir de ondan dolayı bu açıklamayı gerekli gördük dediler. Taraftar grupları biliyorsunuz kulüplerden bağımsızdır. Taraftar grupları her zaman şahsım, başkan olarak ve yönetim kurulumuzu her zaman eleştirirler. Kötü gittiğimiz zaman dünyanın her yerinde, Türkiye'de de bu böyle. Yönetimleri, başarısız olduğumuz zaman taraftar grupları da eleştirir, taraftar da eleştirir. Bunu herkes biliyor. Önceki gün akşam Muhittin Başkanım beni aradı. 'Taraftar gruplarının paylaşımında sizin etkiniz var mı?' dedi. 'Ben taraftar gruplarının paylaşımını sonradan gördüm ve taraftar grupları bunu hep birlikte paylaşmışlar, yapmışlar' dedim. Ben de kendilerine bunu sordum ve Muhittin Başkanımla daha önce biz bir araya geldik. 'Grup lideri olarak bizleri çağırdı, bizlerle konuştu, tesisleri yapacağını söyledi fakat yapmadı dediler' dedim. 'Doğrusu sözünüz de vardı başkanım' dedim. Bana, 'Söz verdim ama Alanyalı bana oy vermedi. Menderes Türel'e oy verdi. Onun için yapmadım' dedi. Ben de 'başkanım ben de bize soranlara bundan sonra bu şekilde anlatırız' dedim. 'İstediğini yap, bildiğini yap' dedi bana. Ben burada Alanyaspor kulüp başkanıyım. Bugün varım, yarın yokum. Ama burası da bir makam. Yurt dışı ve yurt içinde de Alanyaspor'un çok taraftarı var. Onların birleştiği bir yer burası. Bugün ben varım, yarın yokum. Burada asla siyaset olmamıştır, siyaset olmaz. Alanyaspor’a oy devşirmek bu da çok yanlış bir üslup. Çünkü Alanyaspor’da her siyasi görüşten arkadaşımız var. Türkiye'nin her yerinden yöneticimiz var. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye'nin her yerinden, 49 tane yöneticinin çoğunluğu Alanyalı değil, Alanya'da yaşayan Alanyalılardır. Arkasından da 14 gün sonra da 'ben konuşacağım' dedi. 'İstediğiniz zaman konuşabilirsiniz başkanım' dedim.” ifadelerini kullandı.