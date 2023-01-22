Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadeleden kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlandı.

Alanyaspor mücadelenin 6. dakikasında Umut Güneş'in golüyle 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük 59. dakikada Fabio Borini ile cevap verdi. Konuk ekip beraberlik golü sonrası baskısını epeyce arttırdı ve 79. dakikada Fabio Borini'nin golüyle 2-1 öne geçti. Maçın son bölümlerinde Biraschi'nin hatasıyla topla buluşan Cavaleiro yeniden eşitliği yakaladı.