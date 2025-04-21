Alanyaspor: 1 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Reeder Samsunspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 5 maç aradan sonra galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta kapanış maçında Corendon Alanyaspor ile Reeder Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Alanya'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Yusuf Özdemir kaydetti. Ayrıca konuk takımda Carlo Holse, 55. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 5 maç sonra kazandı ve 34 puana yükseldi. 4 maçtır kaybeden Samsunspor ise 51 puanda kaldı.
Ligin 33. haftasında Samsunspor deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak. Alanyaspor ise Trabzonspor deplasmanında sahne alacak.