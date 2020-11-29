Süper Lig'in 10. haftasında lider Alanyaspor, Konyaspor'u konuk etti.

Akdeniz ekibi, rakibini 37. dakikada Babacar'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri puanını 23 yaparak liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise 2 maç sonra kaybedip 12 puanda kaldı.