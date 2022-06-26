Alanya'da Rus turist motosiklet kazasında öldü

Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti. Alanya ilçesinde H.K. idaresindeki 37 DE 883 plakalı otomobil ile Ruslan Mikhan (42) yönetimindeki 07 MA 8324 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi'nde çarpıştı.

AA'nın haberine göre; ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Rus vatandaşı Mikhan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Öte yandan, kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruştuma başlatıldı.

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