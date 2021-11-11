Alanya'da ölümlü kaza

S.A. (21) yönetimindeki otomobil, Asmaca Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.B. (22), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; sürücü S.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.