Alanya'da motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletin 2 yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konaklı Mahallesinde E.A.(19) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Büyük'e (75) ve o sırada yol kenarında bulunan İ.K'ye (26) çarptı.

Kazada yaralanan Büyük, İ.K. ile motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; yaralılardan Selim Büyük, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü E.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İ.K'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.