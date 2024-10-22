Alanya'da drift yapan sürücüye para cezası
Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 41 bin 319 lira ceza uygulandı
Giriş: 22.10.2024 - 19:03 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:03
Alanya'da farklı noktalarda otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Tespit edilen sürücüye drift yapmak, abartı egzoz kullanmak ve aracın ön plakasını takmamaktan toplam 41 bin 319 lira ceza kesildi, sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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