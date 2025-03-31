Alanya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da saat 01.36'da, merkez üssü Alanya ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 12,4 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi
Giriş: 31.03.2025 - 03:23 Güncelleme: 31.03.2025 - 03:23
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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