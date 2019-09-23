Yaz mevsimine, Kanadalı Alamos Gold’un Çanakkale’de yürüttüğü altın madeni projesi damgasını vurdu. Kaz Dağları yakınlarındaki Çanakkale'nin Kirazlı köyünde yürütülecek altın arama faaliyetleri için kesilen ağaçlar ve üretim aşamasında siyanür kullanımı, çevre kaygılarını ve tepkilerini beraberinde getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu tepkiler üzerine sahadaki faaliyetleri durdurdu.

Tepkilerin, diğer madencilik faaliyetlerini de etkileyecek biçimde genişlemesinin ardından bir dizi girişim gündeme geldi. Madencilik sektörünün çatı örgütleri ve dernekleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Madenciler, bu alanın, Türk ekonomisindeki ve istihdamdaki yeri hakkında bilgi verdi. Kamuoyunda tartışmalı bazı örneklerden üzerinden oluşan tepkinin; doğaya, insana ve çevreye duyarlı madencilik faaliyetlerini etkilememesi gerektiği ifade edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den de randevu istedi. Bu görüşmenin de kısa süre içinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

İKİ GELİŞME

Şirket bünyesinde de önemli bir gelişme yaşandı. Alamos Gold, Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik Ülke Müdürü Metin Demir’i Kanada’ya çekti. Demir’in, bu göreve yeniden dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor. HABERTÜRK’ün ulaştığı kaynaklar, Demir’in bu projede yeniden etkin bir göreve gelme olasılığını düşük buluyor.

Şirket için daha önemli ikinci konu ruhsat süresi. Şirkete, Çanakkale’de altın aramak üzere 10 yıl için verilen ruhsatın süresi, 13 Ekim’de doluyor. Bu nedenle gözler Ankara’da enerji yönetiminde olacak. Bu süre uzatılmadan şirket arama ve üretim faaliyetinde bulunamaz.