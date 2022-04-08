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Alain Delon'un oğlu Fabien Delon 'ötenazi' iddialarını yalanladı

Alain Delon'un oğlu 'ötenazi' iddialarına ateş püskürdü

Dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon, İsviçre'de ötenazi yaptırarak 86 yaşında hayata veda ettiği ileri sürülmüştü. Ancak Delon'un oğlu Alain-Fabien Delon, babası hakkında çıkan haberleri yalanladı

08.04.2022 - 13:59 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz haftalarda "Yaşlanmak kötü bir şey, ötanazi istiyorum" dediğine dair haberlerle gündeme gelen usta oyuncu Alain Delon'un 86 yaşında İsviçre'de son nefesini verdiği haberi sosyal medyada yayılmıştı.

  • Delon'un hayranları, "sinema tarihinin gelmiş geçmiş en yakışıklı oyuncusu" olarak nitelendirilen ünlü yıldızın ardından veda mesajları yazmıştı.

  • Ancak gerçek adı Alain Fabien Maurice Marcel Delon olan Fransız aktörün vefat etmediği ortaya çıktı. Delon'un sadece birçok ünlünün başına gelen "sosyal medya şakasına" kurban gittiği öğrenildi. Bu durumu ortaya çıkaran kişi ise usta aktörün oğlu Alain Fabien Delon oldu.

  • OĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

    Babasının ölmediğini belirten Fabien Delon, bu vefat iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, hem bu dedikoduyu hem de daha önce çıkan ötenazi haberini yayanları eleştirdi.

  • "BAĞLAMININ DIŞINA ÇIKARILMIŞ BİR CÜMLE NEDEN OLDU"

    Alain Delon'un 28 yaşındaki oğlu, usta oyuncu ile ilgili ortaya atılan 'ötanazi' haberlerini de yalanladı. Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fabien Delon, "İki haftadır 'sözde' dergilerde ve sosyal medya paylaşımlarıma yapılan yorumlarda babamın ötanazi ile hayatına son vermek istediğine dair haberler okuyorum. Bu doğru değil. Bütün bunlara bağlamının dışına çıkarılmış bir cümle neden oldu." dedi. 

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