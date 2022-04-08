"BAĞLAMININ DIŞINA ÇIKARILMIŞ BİR CÜMLE NEDEN OLDU"

Alain Delon'un 28 yaşındaki oğlu, usta oyuncu ile ilgili ortaya atılan 'ötanazi' haberlerini de yalanladı. Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fabien Delon, "İki haftadır 'sözde' dergilerde ve sosyal medya paylaşımlarıma yapılan yorumlarda babamın ötanazi ile hayatına son vermek istediğine dair haberler okuyorum. Bu doğru değil. Bütün bunlara bağlamının dışına çıkarılmış bir cümle neden oldu." dedi.