Çok hafif bir tatlı herkes rahatlıkla yiyebilir. İzmir denince Çeşme, Çeşme denince de Alaçatı akla gelir Alaçatı'ya gelip de bu alaçatı muhallebisinden tatmayan yoktur. Yemeye doyum olmayan bu tarifi, mutlaka denemelisiniz.
Alaçatı Muhallebisi İçin Gereken Malzemeler:
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
1,5 litre süt
3 yemek kaşığı pirinç unu
3 yemek kaşığı buğday nişastası
3 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı un
8 yemek kaşığı toz şeker
3 paket vanilya
Alaçatı Muhallebisi Yapılışı:
İlk önce tereyağını eritiyoruz.
Zeytinyağını ekliyoruz.
Un, pirinç unu ve nişastaları da koyup çok az kavuruyor, sarartmamaya özen gösteriyoruz.
Devamlı çırpıyoruz.
Yavaş yavaş sütü ekliyoruz.
Dört yemek kaşığı toz şekeri ekleyip devamlı çırpma teli ile çırpıyoruz.
Koyulaşmaya başlayınca vanilyaları katıp beş dakika daha kaynatıp ocağı kapatıyoruz.
Şimdi el blenderi ile en az 10 - 15 dakika hep aynı yönde karıştırıyoruz.
Tencerede kalan kısma geriye kalan şekeri ilave edip, çırpıyoruz.
Bu kısmı çok şekerli sevenler için.
Ardından onu da kaselere pay ediyoruz.
Biraz soğuyunca süslemesini yapıp streçle sarıp, buzdolabına kaldırıyoruz.
4 - 5 saat sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Muhallebinin pişip pişmediğini, baş parmağınıza bir damla muhallebi damlatıp parmağınızı ters çevirince akmayıp, donuyorsa muhallebiniz pişmiş demektir.
Üzerini dilediğiniz meyve ya da tarçınla süsleyebilirsiniz.
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