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        Haberler Gündem Güncel Alaboradan son anda kurtuldu! | Son dakika haberleri

        Alaboradan son anda kurtuldu!

        İstanbul'da fırtına korku dolu anlara yol açtı. Arnavutköy'de bir balıkçı teknesinin dalgalarla mücadelesi de kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:37
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        Alaboradan son anda kurtuldu!
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        Arnavutköy'de Karaburun sahilinde fırtınaya yakalanan balıkçı teknesi zor anlar yaşadı.

        DHA'nın haberine göre teknenin alabora olmaktan son anda kurtulup, dalgalar arasında güçlükle limana yanaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        LİMANA YANAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

        Karaburun Sahilinde Pazar günü balık tutmak için denize açılan bir balıkçı teknesi fırtınaya yakalandı. Tekne kıyıya yaklaştığı sırada dalga ve rüzgarın da etkisiyle kıyıya yanaşmakta güçlük çekti. Bir süre dalgalarla mücadele eden tekne daha sonra limana doğru hareket etti. Bu sırada limanda bulunan balıkçılar 'Daha geriye at' , 'Geri git' diyerek tekneyi kullanan balıkçıyı yönlendirmeye çalıştı.

        ALABORA OLMAKTAN SON ANDA KURTULDU

        Dalgalar arasında alabora olmaktan son anda kurtulan balıkçı teknesi limana yanaşmak için hızlandığı sırada bir kez daha tehlike atlattı. Rüzgarın da etkisiyle sallanan tekne güçlükle limana yanaştı. Teknenin dalgalar arasında güçlükle ilerlemesi ve bir süre sürüklenmesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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