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Alabora Tanımı:

Alaboranın kelime anlamları, değişivermek, devrilmek, devrilmeye neden olmak veya ters çevrilmek gibi manalara gelir. Deyimlerde ve günümüzde bir çok cümlenin içinde alabora kelimesini kullanırız.

Alabora Nedir TDK:

Geminin yan yatması, selamlamak için filika küreklerinin yukarıya kaldırılması, bir serenin yatay durumdan düşey duruma getirilmesi, balığı toplamak için dalyan ağının yukarıya alınması olarak ifade edilir.

Alabora Örnek Anlatımı:

Alabora kelimesi sıklıkla kullanılır; Tekne alabora olduğunda, altına sıkışıp kaldık. Pazar sabahı kaba denizlerde alabora olmuş bir yolcu feribotu vardı. Buz düzenli olarak alınmazsa, gemi yapısında toplanabilir ve geminin dengesizleşmesine veya alabora olmasına neden olabilir. Gibi örneklendirilebilir.

Alabora Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Devlet gemisi alabora olmamasına rağmen, bir süre için geminin kendisini düzeltip düzeltemeyeceği sonucuna varmıştı.

Resmi soruşturma, geminin alabora olmasına yol açan en muhtemel senaryonun onun denize açıldığı.