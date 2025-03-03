Alaattin Köseler kimdir? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli?
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hayatı ile gündemde. İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edilmişti. Yaşanan bu olayın ardından Alaattin Köseler'in hayatına dair sorgulamalar arttı. Köseler'in 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeni Beykoz Belediye Başkanı olarak seçildiği biliniyor. Peki Alaattin Köseler kimdir? Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
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İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edilmişti. Bugüne kadar çeşitli görevlerde bulunan Köseler son olarak 2024 seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmişti. İşte Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında merak edilenler…
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ALAHATTİN KÖSELER KİMDİR?
Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de dünyaya geldi. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz’da okudu.
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1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamlayan Alaattin Köseler, Ankara Mamak’taki askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı.
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır.
Alaattin Köseler, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeni Beykoz Belediye Başkanı olarak seçildi.