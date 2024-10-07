Ambulansın gelişiyle birlikte oturma odasında altı sağlık görevlisi ve iki doktordan oluşan bir sağlık ekibiyle uyandığını hatırlayan Pacino, o anları şöyle aktardı: Üzerlerinde sanki uzaydan gelmiş gibi görünen kıyafetler vardı. Gözlerinizi açıp bunu görmek biraz şoke ediciydi. Herkes etrafımdaydı ve şöyle dediler: Geri döndü. O burada.