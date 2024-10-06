Al Pacino bebeğini anlattı: Onunla yeni şeyler öğreniyorum

Mahkeme belgelerine göre, anlaşma şartlarına göre Al Pacino, Noor Alfallah'a 110 bin dolar tutarında peşin nafaka ödemesi sağladı.

Çocuğunun annesine ayrıca ayda en az 30 bin dolar ödüyor. Bu rakam, gelirine bağlı olarak artırılabilecek bir miktar olarak belirlendi. Pacino oğlunun eğitim fonuna yılda 15 bin dolar ödüyor.