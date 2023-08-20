Al Nassr’da Anderson Talisca kadro dışı bırakıldı iddiası
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca için bir gelişme yaşandı.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr’da forma giyen Brezilyalı yıldızın, teknik direktör Luis Castro tarafından kadro dışı bırakıldı.
Anderson Talisca, Al Nassr’ın Asya Şampiyonlar Ligi listesinden de çıkarıldı. 5 kişilik yabancı kontenjanında şu an Ronaldo, Telles, Mane, Brozovic bulunuyor. Son isim bugün belirlenecek.
Arabistan basını daha önce de, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Al Nassr’ın Beşiktaş’a transfer mesajı yolladığını öne sürmüştü.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş’ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol attı ve 14 asist yaptı.