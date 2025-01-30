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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi sona erdi!

        Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, İngiliz teknik direktörü Steven Gerrard ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:16 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:16
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        Al-Ittifak'ta Gerrard dönemi sona erdi
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        Kulüpten yapılan açıklamada tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

        Suudi Arabistan ekibinde 3 Temmuz 2023 tarihinde göreve başlayan 44 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 19 ay takımın başında yer aldı.

        Al-Ittifak, bu sezon ligde 17 maçta 19 puan toplayarak düşme hattının 5 puan üstünde 12. sırada bulunuyor.

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