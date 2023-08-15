Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları
Al Hilal, Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Neymar'a tarihi bir kontrat vermeye hazırlanıyor
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Yeni sezona sürpriz Lorient beraberliğiyle başlayan PSG'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe yeniden takıma dönerken, Neymar ise yol ayrımına geldi.
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Brezilyalı yıldızın Jorge Jesus’un çalıştırdığı Suudi Arabistan takımı Al-Hilal ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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Fransız basınından L’Equipe’te yer alan haberde PSG’nin Neymar’ın transferiyle beraber 90 milyon euro kazanacağı belirtildi.
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Sakatlığından ötürü son resmi maçını Mart ayında oynayan Neymar, rekonstrüktif ayak bileği bağ ameliyatı geçirmişti.
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TARİHİ KONTRAT
Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları şöyle:
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• 2 yıllık sözleşme
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• 120 milyon euro yıllık ücret
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• Neymar'a tahsis edilen özel uçak
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• Lüks malikane
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• 80 bin euro galibiyet primi
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• Suudi Arabistan'ı tanıtan her hikaye ve gönderi için 500 bin euro
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