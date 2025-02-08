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        Haberler Gündem Çevre Akyaka'da deniz çekildi, uzmanı değerlendirdi | Son dakika haberleri

        Akyaka'da deniz suyu 12 metre çekildi, uzmanı değerlendirdi

        Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde deniz suyu karadan 12 metre çekildi. Deniz suyundaki çekilmenin Ege Denizi'ndeki depremlerle ilişkilendirmenin yanlış olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, litaratürde depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimsel bir çalışma bulunmadığına dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:52
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          Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde deniz suyu karadan 12 metre çekildi.

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          İHA'nın haberine göre, Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridinde gün boyu aralıklarla çekilen ve tekrar eski haline gelen deniz suyu çekilmelerinin dolunay dönemine kadar devam etmesi bekleniyor.

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          Bölgedeki deniz suyu çekilmelerini değerlendiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası ile deniz suyu çekilmesinin arasında bir bağ kurmanın yanlış olduğunu vurguladı.

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          Doç. Dr. Özçelik, litaratürde depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimsel bir çalışma bulunmadığını ifade etti.

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          Doç. Dr. Özçelik, "Ege Denizi'nin güneyinde son 10 gündür ciddi sismik aktiviteler söz konusu. Bu aktiviteler halen devam ediyor. Birkaç gündür Ege ve Akdeniz kıyılarında da deniz çekilmesi söz konusu. Halkımızda deniz çekilmesiyle gerek deprem etkilerinin gerekse tusinamik etkileri arasında bir ilişki olup olmadığı dolayısıyla bir endişe söz konusu. Literatürde yapılan çalışmalarda şiddetli depremlerle gelgitler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir" dedi.

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          Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Esas itibariyle tusinamik etkileri oluşturan da depremin şiddetli olmasıdır. Ancak düşük şiddetli depremlerle gelgitler arasında korelasyonu gösteren araştırmalar da mevcuttur. Ayın ve güneşin ve diğer gezegenlerin konumuna bağlı olarak aynı gelgit etkilerinin oluştuğu gibi suyun kabarıp alçalması gibi kara parçaları da gerek güneş, gerekse ay tarafından çekilip bırakılmaktadır. Bu da küçük de olsa yer kabuğunda bir etki oluşturabilmektedir. Ancak gerek tusinamik etkiler anlamında olsun, gerekse deprem açısından olsun şu an için böyle bir risk gözükmemektedir" ifadelerini kullandı.

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