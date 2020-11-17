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Aktüel Tanımı:

Aktüel kelimesinin anlamı; gerçek, mevcut, şu anda aslında var olan ve sadece potansiyel veya mümkün olmayan, Gerçekte yer almak, taklit edilmemiş olan, hakiki, edebi, gerçek ve bir şeyin temel ya da orijinal karakteri olmak ya da yansıtmak olarak tanımlanır.

Aktüel Nedir TDK:

Güncel ve edimsel olarak ifade edilir.

Aktüel Örnek Anlatımı:

Aktüel; sadece potansiyel olarak değil, eylemde veya gerçeklikte var olmak, gerçekten var olan ve aslında meydana gelen eylemdir. Gerçeklikte var olan, aslında ve gerçek olan, potansiyel olan, herhangi bir konu veya durum hakkında gerçeği bildiren güncel bilgiler veya haberler olarak aktüel kelimesi kullanılır.

Aktüel Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

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