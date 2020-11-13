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Aktivasyon Tanımı:

Aktivasyon kelimesinin anlamı; uyarılma, etkinleştirme, etkin kılma, harekete geçmek için; aktif veya daha aktif hale getirmek, organize etmek veya oluşturmak, kimya ısı ile olduğu gibi bir reaksiyonu hızlandırmak, fizik (madde) radyoaktif hale getirmek, biyoloji (bir molekül veya hücre) belirli bir eylemi gerçekleştiren bir forma dönüştürmek olarak tanımlanır.

Aktivasyon Nedir TDK:

Etkinleştirme olarak ifade edilir.

Aktivasyon Örnek Anlatımı:

Aktivasyon; bir organizmada veya kimyasalda aktivitenin uyarılması, herhangi bir şeyi etkin hale getirmek, herhangi bir cihazın çalışmaya başlamasına neden olmak, kimyasal reaksiyon veya doğal bir sürecin başlaması gibi bir çok anlama gelir.

Aktivasyon Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Aktivasyon işlemi başladığında bana haber vermeniz iyi oldu.

Bu ne zaman aktivasyon oldu?