Uzun yıllardır bankacılık alanında çalışan Ayşegül Adaca Oğan, Ocak 2021 itibarıyla Aktif Bank Genel Müdürü pozisyonuna atandı. Oğan, 2015 yılından beri bankanın gelen müdürlüğünü yapan ve Çalık Holding Yönetim Kurulu'na getirilen Serdar Sümer'in yerini alacak.
2008 yılında genel müdür yardımcısı olarak katıldığı Aktif Bank’ta, 2015 yılından itibaren genel müdürlük görevini yürüten Sümer, Serdar Sümer konuyla ilgili olarak “Son 5 yıldan beri bankamız özellikle stratejik iş birliklerindeki başarıları ile önemli bir seviyeye geldi. Tüm bu başarıların temelini birlikte attığımız ekip arkadaşlarımızdan birinin, bankanın geleceğine yön verecek olması Aktif Bank ailesi için gurur kaynağıdır. Ayşegül Adaca Oğan’ın yeni görevinde geçmiş tecrübelerinden alacağı güçle bankanın yükselen değerini daha da artıracağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.
Kariyerine 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Adaca Oğan, Türkiye ve yurtdışında bireysel bankacılık ve tüketici finansmanı alanlarında çeşitli kurumlarda edindiği tecrübelerden sonra 2015 yılında Aktif Bank ailesine Bireysel ve Dijital Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı. Son 3 yıldır Çalık Holding bünyesindeki BKT Arnavutluk Banka, BKT Kosova Banka, ALB Telekom Arnavutluk Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Adaca Oğan, yaklaşık 6 aydır da Aktif Bank Yönetim Kurulu Murahhas Azası olarak görev alıyordu. Toplam 22 yıllık bankacılık tecrübesine sahip olan Adaca, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Stanford Üniversitesi Mühendislik Yönetimi’nde ve Işık Üniversitesi İşletme Bölümü’nde iki farklı yüksek lisans eğitimi aldı.
Aktif Bank Serdar Sümer liderliğindeki yaklaşık 6 yılında; aktif büyüklüğünü 3,3 kat, özkaynak karlılığını yüzde 256 oranında artırırken, yapılan pek çok ortaklık ve yeni girişimle birlikte müşteri sayısını ise konsolide bazda 10 milyonun üzerine çıkardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!