Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aktarma için bekleyen çöpler yandı! | Son dakika haberleri

        Aktarma için bekleyen çöpler yandı!

        İzmir'de çöp transfer merkezinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşadı. Yangın 5 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:18 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aktarma için bekleyen çöpler yandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde aktarma için bekleyen çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile 5 saatte kontrol altına alındı.

        DHA'nın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine gönderilmek üzere Kemalpaşa'da bekleyen çöplerin bulunduğu alanda, saat 00.00 civarında yangın çıktı.

        İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşadı. Yangın sabah saatlerine kadar devam etti. Kemalpaşa Belediyesi de iş makineleri ile söndürme itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler saat 05.00 itibariyle kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmaları devam ederken, kent merkezi ve çevresinde kötü koku da oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa