20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendiren Akşener, "Sayın Erdoğan, koskoca millet arkandayız dedi. Git, milli güvenliğimizin ihtiyaçlarını al ve gel dedi. Sen gittin, yine boynumuzu büktün. Türkiye tarihine yakışan bu değildi" dedi.
Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Erdoğan, S-400 ve F-35 uçaklarıyla ilgili krizi aşmaya gitti ama aşılmadı. FETÖ'nün elebaşını istedi tek bir kelime cevap duymadınız. PKK/PYD elebaşını istedi, ciddiye alınmadı. Suriye'deki güvenli bölge için verilen sözlerin tutulmasını istedi, tek bir söz alamadı. İstediği hiçbir şeyi alamadığı halde Sayın Erdoğan niye mutlu döndü? Sayın Erdoğan'a soruyorum, milletimizin bekası için mi şahsi bekan için mi gittin? Hiçbir şey alamamışken, sen neden böyle mutlusun?"
1,5 YOL ALINMADI
Akşener, Giresun'un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayı da eleştirerek, "Türkiye adalet arıyor, anne babası adalet arıyor. Ama adalet arayanlar azar işitiyor. Adalet olaydan 1,5 yıl sonra doku örneği istiyor. Evladını kaybetmiş bir babanın vicdanımızda dokunulmazlığı olacak. 1,5 yıl geçmiş bir arpa boyu yol alınamamış." diye konuştu.
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