Akşener CHP'yi "kirli pazarlık" ile hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime iki gün kala tüm vekillerini ile Ankara’daki adaylarının olduğu programda yaptığı konuşmada, CHP ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Ankara Keçiören'de düzenlenen iftar programında konuşan Akşener, Mansur Yavaş'ın 2019'da yeniden adaylığı için yanında durduklarını belirterek, "Muhittin Böcek'in ayağını kaydırmak isteyenlerin karşısında bir tek biz vardık. 2022 yılında Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk" dedi.

Geçtiğimiz süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun her haksızlığa uğradıklarında İYİ Parti olarak yanlarında olduklarını ancak buna karşılık bugün hepsinden ihanet gördüklerini ifade eden Akşener; “Biz her dönemde zorbalığa ve zorbalara karşı duranlar olduk. Milletimizin istikbaline kastedenlerle mücadele etmek için her türlü feragati her türlü fedakarlığı yapanlar olduk. Bir yerde haksızlık gördüğümüz vakit kim olduğuna bakmaksızın hakkı savunanlar, haksızlığa uğrayanların yanında kaya gibi duranlar olduk. O nedenledir ki 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifayı bastığı, CHP’den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık! 2020 yılında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalığını fırsat bilip ayağını kaydırmak isteyenlerin karşısında bir tek biz vardık! 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane’ye koşan bir tek biz vardık! Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de maalesef biz olduk, İYİ Parti oldu!... Bakın, ne güzel diyor rahmetli Ozan Arif; ‘Ah ah ne insanlar tanıdım hey! Hep hikâye dram çıktı. Kime dedim ağır bir şey, tarttım baktım gram çıktı… Kimi ateş duman tütmez. Gövde sağlam güç-müç yetmez. Gelgelelim iflah etmez. Mayasında verem çıktı.’” dedi.