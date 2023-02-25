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Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok

Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğünde depremin ardından akıllara bölgedeki volkanik Hasan Dağı geldi. Aksaray Valiliği yaptığı açıklamada bölgedeki sensörlerde herhangi bir hareketlilik olmadığı kaydedildi

Giriş: 25.02.2023 - 19:25 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok - Son Dakika Haberleri
DHA

Aksaray Valiliği'nce, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğünde depremin ardından Hasan Dağı ile ilgili yapılan açıklamada, dağdaki sensörlerde herhangi bir volkanik hareketlilik olmadığı bildirildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Aksaray Valiliği Hasan Dağı ile ilgili bir açıklama yayımladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:


"Aynı bölgede meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve TGFZ (Tuz Gölü Fay Zonu) toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasan Dağı anlık olarak takip edilmektedir. 25 Şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen depremde Hasan Dağı'nda bulunan istasyonlar tarafından da kaydedilmiştir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca, meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz, ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

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