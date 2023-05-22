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Aksaray-Kayseri arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Aksaray-Kayseri arası kaç saat?

Aynı ülkenin sınırları arasında yer alan iki şehir ya da iki farklı ülkenin içinde yer alan farklı iller arasında gerçekleştirilecek olan seyahatler, farklı ulaşım araçları ile gerçekleştirilmektedir. Tercih edilen vasıtanın türüne bağlı olarak, yapılması planlanan yolculuklarda hem kat edilen mesafe hem de seyahat esnasında harcanacak zaman değişkenlik göstermektedir. Peki, Türkiye’de yer alan iki vilayet olan Aksaray Kayseri arası kaç km? Aksaray Kayseri arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Giriş: 22.05.2023 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray Kayseri Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Aksaray Kayseri Arası Kaç Saat?
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Dünya üzerinde gerçekleşen tüm yolculuklarda havayolu, denizyolu ve karayolu olmak üzere üç farklı seçenekten birisi kullanılmaktadır. Peki, Kayseri Aksaray arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Aksaray Kayseri Arası Kaç Km?

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan şehirlerde ikisi olan Aksaray ve Kayseri arasında yapılması planlanan bir yolculukta alınacak mesafe, seçilecek olan ulaşım aracının türüne göre değişebilmektedir. Bu iki şehir arasında yapılan yolculukta alınan mesafe; kişiye özel hususi bir araçla 156 km, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle 159 km, uçakla ise 133 km’dir.

Aksaray Kayseri Arası Kaç Saat?

Tıpkı iki şehir arasında alınan mesafede olduğu gibi, Aksaray Kayseri arasında yapılan yolculuklarda harcanan zaman da tercih edilen aracın ve ulaşım şeklinin türüne göre farklılık göstermektedir. Bu iki şehir arasında yapılan seyahatin kişiye özel bir araçlar yapılması halinde harcanacak olan zaman yaklaşık olarak 2 saattir. Özel araçlar 2 saati bulan bu seyahat, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle 3 saat, uçak ile ise yaklaşık olarak 40 dakika sürmektedir.

Kayseri Aksaray Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında hususi bir araçla yapılan bir yolculukta harcanan zaman, seçilen karayoluna bağlı olarak değişmektedir. Kayseri’den çıkılarak Aksaray’a ulaşmak isteyen bir kişi D300 karayolunu kullanırsa bu yolculuk 2 saat 10 dakika; Kayseri Niğde Yolu/D805 karayolunu kullanırsa da 2 saat 32 dakikalık bir yolculuk yapacaktır.

Kayseri Aksaray Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Kayseri ile Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında, otobüsle yapılacak olan bir yolculuk, tüm karayolları hız sınırlarına uyulması durumunda, yaklaşık olarak 3 saat sürmektedir. Bu yolculuk sırasında harcanan bu zamana, otobüslerin verecekleri kısa ihtiyaç molaları da dahil edilmiştir.

Kayseri Aksaray Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Kayseri ile Aksaray arasında uçak ile yapılacak olan bir yolculuk yaklaşık olarak 40 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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