        Aksaray'da feci kaza! Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Aksaray'da feci kaza! Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralandı

        Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 04:18 Güncelleme: 19.10.2025 - 04:20
        Aksaray'da feci kaza! Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralandı
        Aksaray'da Konya Bulvarı'nda Mehmet Akif Şahin (43) idaresindeki otomobil, Mustafa Bağlan yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı koptu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AĞABEY ÖLDÜ, KARDEŞİ AĞIR YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada otomobilde yolcu olan ağabey Muhammet Murat Şahin (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kardeşi sürücü Şahin ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        "OTOMOBİL ÇOK SÜRATLİYDİ"

        TIR sürücüsü Bağlan, gazetecilere, yolun sol tarafının dubalarla kapalı olduğunu, normal yolda ilerlediği sırada bir ses duyduğunu söyledi. Otomobilin TIR'ın arka tarafına çarptığını belirten Bağlan, "Otomobil çok süratliydi. Yoksa aracın bu şekle gelmesi imkansız" diye konuştu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Aksaray
        #haberler
        #Son dakika haberler
