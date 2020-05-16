İHA

Olay, saat 15.30 sıralarında Aksaray’ın Paşacık Mahallesi Gamze Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. (23) ile eşi Harun B. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Harun B. mutfaktan aldığı bıçakla karısı S.B.’yi önce boğazından sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesi ile bıçaklayarak öldürdü. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve polisin evde yaptığı kontrolde S.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı. S.B.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Harun B. akşam saatlerinde polisi arayıp adresini vererek teslim oldu. Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşiltepe köyünde bir evde polise teslim olan koca gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Katil zanlısı kocanın ifadesinde karısının kendisini aldattığı için cinayeti işlediğini iddia ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken şahsın yarın Aksaray Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.