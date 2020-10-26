Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Caddesi'nde polis ekipleri şüpheli üzerine Yasin Yıldırım (26) idaresindeki 68 EH 050 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken Atatürk Bulvarı'nda kavşakta bekleyen Arif İnan Sargın (52) idaresindeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı.

Olay itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım hayatını kaybetti.