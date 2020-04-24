Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve namaz ibadeti gerçekleştirilecek. Akşam namazı kaç rekâttır? Akşam namazında okunacak dualar ve sureler hangileridir? Akşam namazı kılınışı ile ilgili merak edilen tüm detayları araştırdık.

Akşam Namazı Kaç Rekâttır?

Akşam namazı, 3 rekât farz, 2 rekât sünnet olmak üzere toplam 5 rekât olarak güneşin batmasından hemen sonra kılınır.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır? Akşam Namazında Okunacak Dualar ve Sureler Hangileridir?

Akşam namazı önce sünnet ile değil 3 rekât faz ile başlar. Akşam namazın kılınış şekli ve okunması gereken dua ve sureler aşağıdaki gibidir.

Akşam Namazının Üç Rekât Farzı

Rekât

Yüzünüz kıbleye yönelik olarak "Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının Üç rekât farzını kılmaya" diyerek niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız

İftihat tekbiri esnasında iken öncelikle Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız

Akşam Namazının İki Rekât Sünneti

Rekât

3 rekât farz kılınıp selam verildikten sonra yeniden ayağa kalkılıp kıyama durarak bu defa da "Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekât sünnetini kılmaya" diyerek niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız

Sonrasında iftitah tekbiri esnasında iken önce Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız