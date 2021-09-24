AKS sonuçları bugün açıklanacak mı? 15 gün önce yani 5 eylül tarihinde gerçekleşen sınava girenler iki haftadır özellikle de son bir haftadır bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından AKS sonuçları açıklandı mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte AKS sonuçları ile ilgili detaylar...

AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKS yani Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav bilindiği üzere 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçları ise sınavdan sonra 15 iş günü içerisinde açıklanacak. Yani sonuçların en geç 24 Eylül yani Cuma gününe kadar açıklanması gerekiyor.

Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" üzerinden ulaşılacak.

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