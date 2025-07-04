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        Haberler Gündem Hava Durumu AKOM'dan İstanbullulara uyarı! | Son dakika haberleri

        AKOM sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbulluları uyardı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kenti 5-9 Temmuz tarihleri arasında etkilemesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:42 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:42
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        AKOM'dan İstanbullulara uyarı!
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        AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen haftayı poyraz rüzgarının da etkisiyle mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da, yarın itibarıyla sıcaklıkların yeniden artacağı kaydedildi.

        Nem oranındaki yükseliş nedeniyle özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine işaret edilen açıklamada, "5-9 Temmuz tarihleri arasına güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir." uyarısı yapıldı.

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