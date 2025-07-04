Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kaçkar'daki uçak kazasında pilota veda! | Son dakika haberleri

        Kaçkar'daki uçak kazasında pilota veda!

        Dünya turuna çıkmaya hazırlandığı uçakla Kaçkar Dağları'nda kaza kırıma uğrayan ve hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci, gözyaşlarıyla uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan Demirci'nin İTÜ'den arkadaşı İsmail Şentürk, "Bu yolculuk, Mehmet'in çocukluk hayaliydi." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçkar'daki uçak kazasında pilota veda!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dünya turuna çıkmaya hazırlandığı uçakla Kaçkar Dağları'nda kaza kırıma uğrayan ve hayatını kaybeden 57 yaşındaki pilot Mehmet Demirci, Kadıköy Haserenler Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        DHA'nın haberine göre çocukları ve yakınlarının gözyaşları içinde veda ettiği Demirci'nin naaşı Pendik Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Sivil havacılık tutkunu olan Emekli elektrik mühendisi amatör pilot Mehmet Demirci'nin kullandığı M20J tipi tek motorlu uçak, 2 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sularında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanarak Rize-Artvin Havalimanı'na doğru seyrettiği sırada, Rize-Erzurum sınırındaki Kaçkar Dağları yakınlarında kaza kırıma uğradı. Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya yaralı olarak kurtarıldı.

        REKLAM

        Demirci için İstanbul Kadıköy'de bulunan Haserenler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kızı Ece Demirci, oğlu Ege Demirci, eski eşi Serap Kale, damadı, ablası, yeğenleri, yakınları, meslektaşları ve okul arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Pilot Mehmet Demirci'nin yakınları ve çocukları gözyaşlarına hakim olamadı. Babasının tabutunun başında uzun süre dua eden oğlu, zaman zaman fenalaştı.

        "BU YOLCULUK, MEHMET'İN ÇOCUKLUK HAYALİYDİ"

        İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik bölümünden arkadaşı olan İsmail Şentürk, "Üniversiteye ilk geldiğimiz gün tanıştık ve 41 yıldan beri birbirimizden hiç kopmadık. Bu yolculuk, Mehmet'in çocukluk hayaliydi. 2008'de pilotluk lisansını aldıktan sonra hep, 'Ben bir dünya turu yapmak istiyorum' diyordu bize. Ama planlamasını özellikle bu seneye yaptı çünkü, bana söylediğine göre, bu sene Türk Hava Kurumu'nun 100. yıl dönümüymüş. 'Ben bu dünya turunu 100'üncü yıl dönümünde yapıp bir iz bırakmak istiyorum' diyordu" dedi.

        Şentürk, "Uçakla uçmayı çok seviyordu. Gerçekten süper bir kişiliğe sahipti. Yolculuğa çıkmadan önceki sabah, daha doğrusu yolculuğa çıktığı sabah, Hicran'la ve kendisiyle uzun uzun görüştük. Rotayı zaten benimle paylaşmıştı. Akşam saatlerinde bu kötü haberi alınca, ilk başta inanamadım. Dedim ki daha birinci gün, olmaz, mümkün değil. Ama işte, böyle bir elim kaza oldu" ifadelerini kullandı.

        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Haberi Görüntüle
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Demirci
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Habertürk Anasayfa