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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın hazırlık maçları şifresiz olarak HT Spor'da! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın hazırlık maçları şifresiz olarak HT Spor'da!

        Tammy Abraham ve David Jurasek transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki dört hazırlık maçı, HT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak. Yeni sezona güçlü bir kadroyla hazırlanan Kara Kartal'ın tüm maçları taraftarlarla HT Spor farkıyla buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:05
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        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
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        Yeni sezon heyecanı başlıyor, futbolun kalbi HT Spor'da atıyor! Tammy Abraham ve David Jurasek transferleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor farkıyla şifresiz olarak evlerinize gelecek. Kara Kartal'ın Avusturya kampında birbirinden keyifli dört maçı HT Spor'da izleyecilerle buluşacak.

        Tammy Abraham, Rafa Silva, Gedson Fernandes'li Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi test niteliğindeki tüm maçları HT SPOR'da!

        İşte Beşiktaş'ın Avusturya'daki hazırlık maçı programı:

        10 Temmuz Perşembe

        20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)

        13 Temmuz Pazar

        18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

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        16 Temmuz Çarşamba

        19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

        17 Temmuz Perşembe

        19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

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        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

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