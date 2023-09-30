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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU SON DAKİKA | AKOM'dan İstanbul için sağanak yağmur uyarısı: Akşam saatlerine dikkat! - İstanbul Hava Durumu Nasıl Olacak?

        AKOM'dan İstanbul için yağmur uyarısı: Akşam saatlerine dikkat!

        İBB AKOM'dan yapılan uyarıda saat 18.00'dan itibaren kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken "İstanbullular mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalı" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:53
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        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
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        AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği belirtildi.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 24°

        Ankara

        Yağmurlu 25°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 27°

        Antalya

        Sağanak Yağış 28°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 25°

        Bursa

        Yağmurlu 21°

        Adana

        Sağanak Yağış 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 28°

        Ağrı

        Güneşli 23°

        Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanağın, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracağı kaydedildi.

        AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00'den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması beklendiği vurgulandı.

        DİKKATLİ OLUNMALI

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        AKOM'dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

        İBB EKİPLERİ 3.667 İHBARA MÜDAHALE ETTİ

        İBB ekiplerinin 3 bin 430 personel, 1658 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan toplam 3 bin 667 ihbara müdahale ettiği belirtilirken bazı ilçelerde saatte 200 kilogram üzerine çıkan yağış nedeniyle mahsur kalan 707 kişi ile 15 hayvanın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı vurgulandı.

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        #istanbul hava durumu
        #AKOM
        #son dakika haberi
        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
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