ALOE VERALI YÜZ SPREYİ

Malzemeler

1 su bardağı içme suyu

1 yemek kaşığı aloe vera jeli

2 damla uçucu yağ

Nasıl yapılır?

Sprey şişesine su, aloe vera jeli ve isteğe bağlı olarak esansiyel yağ ilave edin. Şişeyi iyice çalkalayın. Gözlerinizi kapatın ve karışımı yüzünüze sıkın. Bu karışımı günde 3-4 defa cildinize sıkabilirsiniz. Ancak kullanmadan önce daima şişeyi iyice çalkalamayı unutmayın.