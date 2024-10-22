AKM’de Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri

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İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, "Cumhuriyet Bayramı Konseri" ile izleyicileriyle buluşuyor. AKM Müzik Platformu’nda gerçekleştirilecek konserde, Alper Ayorak ve Elif İnce solist olarak sahne alacak. Sanat yönetmenliğini ise Ferruh Yarkın üstleniyor.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Cumhuriyet Bayramı Konseri, 28 Ekim Saat 19.00’da AKM Müzik Platformu’nda.

Elif İnce

ŞAHİTLERİYLE CUMHURİYETİN İLANINA TANIKLIK EDEN BESTEKARLARIN ESERLERİ

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Şahitleriyle Cumhuriyetimiz, Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri konseri AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek. Konserde, Cumhuriyet’e ilanına tanıklık eden ünlü bestekârların eserleri seslendirilecek. Sanat yönetmenliğini İhsan Özer'in gerçekleştireceği, mehter başı Şükrü Alkan'ın yer alacağı özel konser, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ithaf edilecek.

.png İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Şahitleriyle Cumhuriyetimiz, Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri Konseri, 29 Ekim Saat 20.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda. ÖZSOY OPERASI- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ilk Türk operası olan “Özsoy”u Cumhuriyet Bayramı haftasında AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneleyecek. Ahmed Adnan Saygun’un bestesi olan opera hem müzikal hem de dramatik açıdan zengin bir içeriğe sahip. İlk kez 1934’te, Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye ziyareti için sahnelenmiş olan eser, iki ülke arasındaki yakınlaşmayı simgeliyor. Opera, orkestra şefi Hasan Niyazi Tura’nın önderliğindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Özsoy Operası, 29 Ekim Saat 20.00 - 31 Ekim Saat 20.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. İLYUN BÜRKEV İLE ŞEF İBRAHİM YAZICI VE PERA FİLARMONİ ORKESTRASI Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek olan Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde İlyun Bürkev ile Pera Filarmonu Orkestrası konseri müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak. Konser programında L. V. Beethoven’ın Prometheus Uvertürü, C. Saint-Saens’ın Piyano Konçertosu No: 2 ve W. A. Mozart’ın Senfoni No: 41 Jüpiter L. V. Beethoven’ın Prometheus Uvertürü Op. 43 eserleri AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

REKLAM İlyun Bürkev ile Şef İbrahim Yazıcı ve Pera Filarmoni Orkestrası, 30 Ekim Saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. TRT İSTANBUL RADYOSU HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI KONSERİ TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, Şef Cem Tuncer yönetimde ve Solist Banu Kunt Işık’ın sesiyle AKM Tiyatro Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Konseri, 30 Ekim Saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank konserleri müzikseverleri bir araya getirecek. Şef, solist ve rekabetçi performansları başarıyla sergileyen genç ve yetenekli müzisyenleri bir araya geldiği etkinliğin ilk yarısında, Anadolu Nefesli Beşlisi, ünlü Cem Oslu'nun 2020 yılında kendileri için aldığı kaleme aldığı “Yolculuk” adlı eserini seslendirecek. Dinleyicilere Anadolu'nun derin kültürel zenginliğini ve melodik unsurlarını sunan konserin ikinci bölümünde ise şef Nil Venditti yönetimdeki orkestra, D. Shostakovich'in Onuncu Senfonisi'ni seslendirecek. Eser, Shostakovich Stalin'in günlük derin izlerini yansıtırken, hırçın ve alaycı karakteri ile öne çıkıyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri, 1 Kasım Saat 20.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. UÇAN HOLLANDALI - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner’e ait “Uçan Hollandalı” eseri, 2 ve 6 Kasım tarihlerinde Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek. Flaman kültüründe ve gemiciler arasında dilden dile dünyaya yayılarak bir efsaneye dönüşen, birçok edebiyat türüne, sanat eserine, halk türkülerine, şarkılara, seremonilere konu olan, denizlerde sonsuza kadar dolaşmaya mahkûm olan “Uçan Hollandalı” adlı denizcinin hikayesi etrafında şekillenen eser, Wagner’in kendi yaşamına dair izler taşıyor. Sanatçının siyasi ve ekonomik zorluklar içinde varoluş mücadelesinin hikâyesini konu alan eser, sanatseverler ile bir kez daha buluşacak.

Uçan Hollandalı; 2 Kasım Saat 16.00 ve 6 Kasım Saat 20.00’de, Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM KİBARLIK BUDALASI Başrolünü Hakan Altıner'in üstlendiği Molière'in ölümsüz eseri "Kibarlık Budalası", 17. yüzyıl Fransası'nda zengin ama saf Mösyö Jourdain'in soylu olma hayalini mizahi bir dille sahneye taşıyor. Jourdain, amacına ulaşmak için her türlü çabayı gösterirken, etrafındaki karakterlerle birlikte gülünç manzaralar oluşuyor. Kibarlık Budalası, 3 Kasım Saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. WARHOL’UN DÜNYASI- POP ART’IN İKONU

28 Eylül- 31 Aralık tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon’da, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor. Warhol’un Dünyası- Pop Art’ın İkonu, 28 Eylül- 31 Aralık tarihlerinde AKM Çok Amaçlı Salon’da.

PABLO PICASSO- RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.