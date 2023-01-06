AKM İlhami Atalay resim sergisine ev sahipliği yapıyor

Atatürk Kültür Merkezi, biçimleri ve renkleri hayranlık verici bir dinamizm ile kullanarak, kültürünü, inancını ve sözünü resimlerine başarıyla aktarmasıyla Türk resim sanatı içerisinde kendi tarzını yaratan en önemli isimlerin başında gelen İlhami Atalay'ın 75. doğum gününü İlhami Atalay Resim Sergisi ile kutluyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından hazırlanan sergi, 15 Ocak'a kadar Atatürk Kültür Merkezinde, AKM Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İlhami Atalay ile çok sayıda davetli katıldı.

İsmail Hakkı Gurbetçi'nin küratörlüğünü üstlendiği, usta sanatçının 75. doğum günü kapsamında gerçekleştirilecek olan bir dizi sergiden ilki olan İlhami Atalay Resim Sergisi" dinamizmin ressamı olarak bilinen usta sanatçı İlhami Atalay'ın 55 yıllık profesyonel sanat hayatına AKM Galeride ışık tutuyor.

Atalay'ın sanat macerasını, anlayışını, felsefesini ve Türk sanatının gelenekten günümüze kadarki yüzlerce yıllık bağlantısını yansıttığı özenle seçilmiş büyük ölçekli 36 eserden oluşturulan sergi, AKM Galeri için hazırlanan özel bir retrospektif olma özelliği taşıyor. Sanatçının 1970'lerden bu yana üretmiş olduğu serilerinden örneklerle daha önce sergilenmemiş son dönem eserlerinin bir araya geldiği sergide, usta sanatkârın geleneksel olanı modern sanatın imkânları içinde ifade ediş biçimi ve güçlü renkleri sanatseverlere etkileyici bir görsellik sunuyor.