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        Haberler Kültür-Sanat Sinema AKM'den Hayao Miyazaki filmleri

        AKM'den Hayao Miyazaki filmleri

        AKM, efsanevi Japon yönetmen Hayao Miyazaki'ye özel bir seçkiyi sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Yeşilçam Sineması'nda 11-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek gösterimler, izleyicilere Miyazaki'nin eşsiz sinema evrenini büyük ekranda deneyimleme fırsatı sunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:56
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        AKM'den Hayao Miyazaki filmleri
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        Benzersiz anlatımı, dikkat çekici animasyonları ve zamansız temalarıyla tanınan Hayao Miyazaki, Yeşilçam Sineması’nın Mayıs ayı programında epik maceralardan iç açıcı hikayelere kadar geniş bir yelpazede izleyicilere etkileyici bir deneyim sunacak.

        Sihir, aşk ve cesaret dolu fantastik bir yolculuk "Rüzgar Yükseliyor", genç bir kızın gizemli bir büyücü ve onun olağanüstü şatosuyla olan karşılaşmasının eğlenceli hikayesi olan “Yürüyen Şato, mitolojik bir dünyada geçen, insan ile doğa arasındaki çatışmanın merkezine yerleşen epik bir masal "Prenses Mononoke", iki kız kardeşin yakındaki ormanda sihirli yaratıklar keşfettiği iç açıcı bir hikaye olan “Komşum Totoro", bir genç erkek ve kızın efsanevi bir uçan kaleyi bulma macerasını anlatan heyecan verici bir serüven olan "Rüzgarlı Vadi", bir gizli krallığın gökyüzündeki arka planında dostluk ve keşif temasının işlendiği zamansız bir masal "Gökteki Kale", bir genç kızın cesaretini toplayarak ebeveynlerini kurtarmak ve insan dünyasına geri dönmek zorunda olduğu gizemli bir dünyanın büyüsüne yolculuğu anlatan "Ruhların Kaçışı" ve insani olduğu kadar çevreci, sımsıcak bir animasyon olan “Küçük Denizkızı Ponyo” Yeşilçam Sineması’nda izleyicilerle buluşacak.

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        #Hayao Miyazaki
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
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