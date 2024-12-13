AKM'de 'Ustalardan İzler'

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Aralık ayında usta isimleri anma konserleri gerçekleşecek.

Türk pop müziğinin en samimi dönemlerinden 70'ler ve 80'lerin en güzel şarkılarını İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu “Ustalardan İzler” konseriyle sahneye taşıyor. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın yaptığı konserde; Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, İrem Sağer Güven ve Mehmet Kılınç solist olarak yer alıyor. Ustalardan İzler, 17 Aralık 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

NEVZAD ATLIĞ’IN HATIRASINA “DEDE EFENDİ’NİN FERAHFEZA AYİN-İ ŞERİFİ”

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, kurulduğu 1975 yılından itibaren 49 yıldır sürdürdüğü geleneğini devam ettiriyor ve her Şeb-i Arûs yıldönümünde olduğu gibi yine bir Mevlevî âyini seslendiriyor. Türk musikisinin şâheserleri arasında yer alan Dede Efendi’nin Ferahfezâ âyininin bu konserde seslendirilmesinin ayrı bir sebebi de ilk vefat yıldönümünde, koronun kurucusu olan Nevzad Atlığ’ın koroyla icra ettiği ilk âyin olması. Konserde, koronun emekli sanatçılarından Münip Utandı’nın yanı sıra, saz sanatçıları Birol Yayla, Salih Bilgin, Taner Sayacıoğlu, Lütfiye Özer, Murat Bağdatlı yer alıyorlar. Şef Mehmet Güntekin’in yöneteceği konserde âyine kudüm vurarak Hüseyin Özkılıç eşlik edecek. Nevzad Atlığ’ın Hatırasına “Dede Efendi’nin Ferahfeza Ayin-i Şerifi”, 18 Aralık Saat 20.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda olacak.