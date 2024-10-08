AKM'de sanat dolu bir hafta

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ANADOLU ATEŞİ

Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi, farklı yörelerden derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün prodüksiyonu ile AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan proje, Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Anadolu Ateşi; 8 Ekim Saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

BİZİM RENKLERİMİZ - DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU Devlet Halk Dansları Topluluğu, "Bizim Renklerimiz" adlı halk dansları gösterisini, 8 Ekim günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahneleyecek. Sanat yönetmenliğini V. Yıldız Çankaya’nın üstlendiği etkinlikte orkestra eşliğinde; sıla hasreti, aşkın yüceliği ve sevinçler türkülerle dile gelecek. Etkinlikte, Anadolu’nun farklı yörelerine ait halk danslarının en seçkin örnekleri sahnelenecek. Bizim Renklerimiz; 8 Ekim Saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

CARMINA BURANA - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Bayern Kütüphanesi'nde bulunan 11, 12 ve 13. yüzyıldan kalan metinlerden esinlenerek Carl Orff tarafından bestelenen Carmina Burana'yı; 9 ve 10 Ekim tarihlerinde saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda 250 kişilik dev kadrosuyla bir kez daha sahneleyecek. Carmina Burana Latince metinlerle doğayı ve aşkı anlatırken, Ortaçağ Avrupa'sının kültürel ve sosyal yaşamını yansıtıyor. AKM’nin görkemli atmosferinde seyirciyle buluşacak eser, döner sahne ve sahne içindeki dinamik geçişlerle dolu bir seyir sunacak. İzleyiciler, sofito boruları sayesinde sahnedeki dekorların adeta dans ettiğine tanıklık edecek. Her bir parça, zaman kodlarıyla senkronize edilerek izleyicilere görsel bir şölen yaşatacak.

Carmina Burana; 9 Ekim - 10 Ekim Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. AHUDUDU Tiyatro tarihinin en çok sahnelenen komedilerinden biri olan "Ahududu", 10 Ekim saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşuyor. Joseph Kesselring’in yazdığı, Nedim Saban’ın uyarlayıp yönettiği bu eğlenceli oyun, daha önce Cary Grant’ın başrolünde yer aldığı "Arsenic and Old Lace" adıyla beyazperdeye de uyarlandı. Bu yeni versiyonda ise Suna Keskin ve Melek Baykal gibi önemli oyuncular başrolde yer alıyor. Melek Baykal’ın uzun bir aranın ardından sahneye dönüş yaptığı oyunda, yönetmen Nedim Saban da "deli" karakterini oynuyor. Kadroda ayrıca Cem Güler, Bülent Seyran, Birol Engeler, Murat Turhan, Özgür Yetkinoğlu ve Müge Kement gibi isimler yer alıyor.

Ahududu; 10 Ekim Saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. ASİTANE MEŞKLERİ - İSTANBUL MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU M. Fatih Çıtlak’ın anlatımıyla İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından Osmanlı edebiyatının önemli bir parçası olarak kabul edilen “Asitane Meşkleri” dinletisi 11 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda izleyiciler ile buluşacak. Medeniyetimizde, talebenin hocasından öğrendiği musiki eserini okumasına “meşk etme” tabiri kullanılırken, Türk musikisinde meşk usulü ise tarih boyunca saraylarda, görkemli konaklarda, camilerde ve tekkelerde uygulanmış ve mekâna, üsluba göre farklı tarzları beraberinde getirmiştir.

Asitane Meşkleri; 11 Ekim Saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ - SEZON AÇILIŞ KONSERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 80. sezon açılış konserini 11 Ekim'de Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirecek. Ünlü şef Alexander Rahbari'nin yöneteceği konserde, piyanist Gülsin Onay, Tchaikovsky'nin Piyano Konçertosu No:1 Si Bemol Major Op.23’ü seslendirecek. İkinci yarıda ise Tchaikovsky'nin Senfoni No:5 Mi Minor Op.64 icra edilecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri - Sezon Açılış Konseri 11 Ekim Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

ASİ KUŞ 12 Ekim saat 20.00'de Ali Poyrazoğlu’nun “Asi Kuş” adlı oyunu AKM Tiyatro Salonu’nda sahneleyecek. Ünlü sanatçı, “Asi Kuş” oyununda, Bizet'nin ünlü operası Carmen'i kendi yorumuyla ele alarak, opera, tiyatro, bale ve güldürü unsurlarını sanatseverlere bir araya getiriyor. Asi Kuş; 12 Ekim Saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. UÇAN HOLLANDALI - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ .png Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner’e ait “Uçan Hollandalı” eseri, 12 ve 17 Ekim tarihlerinde Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek. Flaman kültüründe ve gemiciler arasında dilden dile dünyaya yayılarak bir efsaneye dönüşen, birçok edebiyat türüne, sanat eserine, halk türkülerine, şarkılara, seremonilere konu olan, denizlerde sonsuza kadar dolaşmaya mahkûm olan “Uçan Hollandalı” adlı denizcinin hikayesi etrafında şekillenen eser, Wagner’in kendi yaşamına dair izler taşıyor. Sanatçının siyasi ve ekonomik zorluklar içinde varoluş mücadelesinin hikâyesini konu alan eser, sanatseverler ile bir kez daha buluşacak.

Uçan Hollandalı; 12 Ekim Saat 16.00 ve 17 Ekim Saat 20.00’de, Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM BEZM-İ SAFA - İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA TOPLULUĞU İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, “Bezmi-i Safa” konseri 13 Ekim saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak. Konser, nihavend makamındaki seçkin eserlerden oluşan bir ince saz faslıyla başlayacak. Solist Güzin Değişmez’in sahne alacağı konserin sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı üstleniyor.

Bezm-i Safa; 13 Ekim Saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. WARHOL’UN DÜNYASI - POP ART’IN İKONU 28 Eylül- 31 Aralık tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon; modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor.

Warhol’un Dünyası - Pop Art’ın İkonu 28 Eylül- 31 Aralık tarihlerinde AKM Çok Amaçlı Salon’da. PABLO PICASSO - RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.

Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven; 28 Eylül-31 Aralık Tarihlerinde AKM Galeri’de. GELECEĞİN GÜÇLÜ KIZLARI: HAYALLER VE UMUTLAR Kız Çocuklarını ve Emeklerini Destekleme Vakfı (KIZÇEV), kuruluşundan bu yana her yıl “Dünya Kız Çocukları Günü” olan 11 Ekim’de toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu yıl, fotoğraf sanatçısı Eray Kapan’ın dünyanın farklı yerlerinde çektiği kız çocuklarına ait fotoğraflardan oluşan “Geleceğin Güçlü Kızları: Hayaller ve Umutlar” sergisi 11-16 Ekim tarihleri arasında AKM Tiyatro Salonu Fuaye Alanı’nda sanatseverlerle buluşuyor. Kız çocuklarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, potansiyellerini ve başarılarını ön plana çıkarma hedefi taşıyan sergi; cinsiyet eşitliği, eğitim, kız çocuklarının güçlendirilmesi ve onlara fırsat tanınmasının önemi gibi konuları ele alıyor. Sergi aynı zamanda, toplumsal değişime ilham vermeyi ve izleyicileri kız çocuklarının haklarını ve refahını savunma konusunda harekete geçirmeyi hedefliyor. Kapan’ın ilk bireysel sergisinde fotoğrafların yanı sıra, kız çocuklarını simgeleyen bazı objeler de yer alıyor.

“Geleceğin Güçlü Kızları: Hayaller ve Umutlar” sergisi 11-16 Ekim tarihleri arasında AKM Tiyatro Salonu Fuaye Alanı’nda