AKM'de eylül ayı etkinlikleri!

İşte Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) eylül ayında gerçekleşecek etkinlikler...

İşte Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) eylül ayı etkinlikleri...

80 GÜNDE DEVR-İ ALEM // 10-11 EYLÜL // TİYATRO SALONU // 20.00, 15.00

Atatürk Kültür Merkezi, eylül ayına Jules Verne'in ölümsüz eseri 80 Günde Devr-i Alem ile merhaba diyecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularının usta performanslarıyla sahneleyeceği oyun, dünyanın etrafını 80 günde gezebileceğine dair bahse giren İngiliz centilmeni Phileas Fogg ve hizmetkârı Passepartout'un maceralarını konu ediniyor. Zamana karşı yarışarak birlikte 3 kıta ve 4 okyanus aşan ikili, trenlerden gemilere ve fillere sayısız araç ve hayvanla seyahat ederken beklenmedik bir engelle de karşılaşıyor.

Phileas Fogg'un kanun kaçağı olduğuna inanan Dedektif Fix peşlerine düşüyor ve onların zorlu yolculuğuna engel olmak için elinden geleni yapıyor. Dedektif Fix'ten kaçarak dünyanın etrafındaki yolculuğunu 80 günde tamamlamaya çalışan Fogg, bu serüvende yepyeni bir maceraya daha atılıyor: Hayatında ilk kez âşık oluyor.

Beş İDT oyuncusunun düzinelerce karakteri canlandırarak hayat verdiği bu zamansız macera, izleyicilere AKM Tiyatro Salonu'nda heyecan yüklü bir seyir sunacak.