Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale

AKM'de 'Andrea Chenier' operası sahnelendi

İstanbul Opera Festivali kapsamında AKM'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin prömiyerini bu sezon yaptığı İtalyan besteci Umberto Giordano'nun eseri "Andrea Chenier" operası sahnelendi.

Giriş: 19.06.2023 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
AKM'de 'Andrea Chenier' operası sahnelendi
AKM'de 'Andrea Chenier' operası sahnelendi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Bu yıl 14. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin prömiyerini bu sezon yaptığı İtalyan besteci Umberto Giordano'nun eseri "Andrea Chenier" operası AKM'de sanatseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenen operada, Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şair Andrea Chenier'nin yaşamından kesitler sunuldu.

Opera metni Luigi Illıca'ya ait olan çalışmanın rejisörlük ve dramaturjiliğini Recep Ayyılmaz, opera şefliğini ise Raoul Grüneis üstlendi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Prof. Dr. Şener: Kızamığa salgın demek için net bir veri yok
Prof. Dr. Şener: Kızamığa salgın demek için net bir veri yok
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru ve onay süresi uzatıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru ve onay süresi uzatıldı
AYM'den HDP kararı
AYM'den HDP kararı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.