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        Haberler Kültür-Sanat AKM'de 19 Mayıs'a özel programlar sanatseverlerle buluşacak

        AKM'de 19 Mayıs'a özel programlar sanatseverlerle buluşacak

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:23 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:23
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        AKM'de 19 Mayıs'a özel programlar sanatseverlerle buluşacak
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        AKM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında 19 Mayıs'a Özel Konser verecek. Türk Telekom Opera Salonu'nda yarın gerçekleştirilecek konserde, orkestrayı Murat Cem Orhan yönetecek.

        Genç solistlerin de sahne alacağı konserde, flütte Ayben Sever ve Aygül Yeniev, piyanoda Efe Şen, kemanda Nil İpek Şabi ve Yağmur Tuna, fagotta Selin Akin yer alacak.

        Konser programında Saverio Mercadante, Gioacchino Rossini, Camille Saint-Saens, Frederic Chopin ve Jules Auguste Demersseman'ın da aralarında bulunduğu ünlü bestecilerin eserleri yorumlanacak.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün genç sanatçı adaylarını desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği Genç Yetenek Taraması ile keşfedilen gençler, 19 Mayıs'ta AKM'de konser verecek.

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        Gençlerin hayallerine ulaşmasına katkı sunmak için oluşturulan projede, geleceğin sanatçıları ilk kez seyircilerin karşısına çıkacak.

        GSGM VE DHDT'DEN ORTAK KONSER

        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (GSGM) ve Devlet Halk Dansları Topluluğu (DHDT) sanatçıları, 19 Mayıs'ta Gençlik Bayramı'na özel hazırladığı konserle AKM'de dinleyicilerle bir araya gelecek.

        Programda Seher Çelik, Murat Irkılata, Umut Akyürek, Bekir Ünlüataer, Yudum Koral ve Elif Buse Doğan sahnede olacak.

        Orkestra şefliğini Uğur Kaya'nın üstlendiği konser, Devlet Halk Dansları Topluluğunun koreografileriyle sahnelenecek.

        Detaylı bilgi için akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

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        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
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