AKM 2024'e müzik ve bale ile giriyor

AKM 2024'e müzik ve bale ile giriyor

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‘Bach İstanbul’da Yeni Yıl Konserleri’ kapsamında Peter Sarik Trio grubu, 17 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneye çıkacak.

Geçtiğimiz yıl 2022 Aralık ayında yine aynı salonda konser veren ve büyük ilgi gören grup, 2024 yılı yaklaşırken de yeniden Atatürk Kültür Merkezinde sahne alacak.

Ünlü caz üçlüsü; 17 Aralık’ta AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek konserde J. Bach aranjmanlarının yanı sıra Bela Bartok’un eserlerini caz ile yorumlayacak.

BİR YILBAŞI KLASİĞİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği bir yılbaşı klasiği Fındıkkıran Balesi’nin prömiyerini 27 Aralık 2023 akşamı, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirecek.

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Fındıkkıran Balesi’nin koreografisi (M. Petipa – L.Ivanov’dan sonra) kareograf Mehmet Balkan’a ait.

İki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor. Günümüzde ise eser, özellikle bir yeni yıl klasiği olarak dünyadaki bütün bale topluluklarının repertuvarında değişmez bir yer alıyor.

İDSO YENİ YILA HAZIR

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri kapsamında gerçekleşecek Yeni Yıl Konseri 29 Aralık Cuma saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

Şef Howard Griffiths yönetiminde soli̇st Lucienne Renaudin Vary’nin trompet performansıyla yer alacağı konserin programında; L.Bernstein, ‘Candide Üvertürü’, J.N.Hummel ‘Trompet Konçertosu’, G.Rossini ‘La Danza’, A.Piazzolla ‘Ave Mari̇a’, A.Marquez ‘Danzon 2’, A.Piazzolla ‘Libertango’, M.Ravel ‘Boleroa’ eserleri yer alacak.

YENİ YILDA KAHVE KONSERLERİ

Atatürk Kültür Merkezi’nin cumartesi sabahları klasikleşen Kahve Konserleri serisi, 2024’te de devam ediyor. Yeni sezonda kahve konserleri, farklı tema ve repertuvarlarla klasik müzik tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.

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Klasik müzik severler, her cumartesi sabahı, AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında, samimi bir atmosferde klasik müzik dinleme imkanı buluyor.

23 Aralık Cumartesi saat 11.00 deki konserde, Opera İstanbul solist sanatçıları, W.A. Mozart, G.Bizet, G. Donizetti, G. Rossini, F. Lehar, E. Kalman, G. Verdi, C. Gounod, L. Berstein gibi opera bestecilerinin sevilen opera, ve müzikallerinden oluşan bir seçki ile sanatseverlere yeni yıl coşkusunu yaşatacak.

FERAHNAK MAKAMINDA YENİ YIL KONSERİ

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 23 Aralık’ta AKM Tiyatro Salonu’nda ‘Ferahnâk’ adlı Yeni Yıl Konseri’nin ilk bölümüde Ferahnâk makamında bir takım icra edecek. Bestesi ve yürük semaisi Zekâi Dede’ye, ağır semaisi Dede Efendi’ye ait olan takımı, makamın peşrev ve saz semaisi gibi saz eserleri ve parlak şarkıları tamamlayacak.

Konserin ikinci bölümünde önce Murat Aydemir (tanbur), Volkan Ertem (viyolonsel) ve konuk sanatçı olarak katılan Furkan Bilgi (kemençe) sahne alarak saz eserleri repertuvarından seçkin örnekleri, taksimlerle süsleyerek icra edecek.

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Solist Ezgi Köker Aldemir, klasik ve neoklasik eserlerden oluşturduğu bir repertuvarla dinleyici huzuruna çıkacak. Mehmet Hulusi Yücebıyık’ın yönetimindeki konser, koronun seslendireceği Kürdîlihicazkâr eserlerle son bulacak.

İDOB’TAN YENİ YIL KONSERİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni yılı zengin bir konser programının sunulacağı 2 Ocak 2024 akşamı Atatürk Kültür Merkezi - Tiyatro Sahnesi’ndeki ‘Yeni Yıl Konseri’ ile kutlamaya hazırlanıyor.

İDOB Orkestrası, korosu ve solistlerinin sahnede olacağı gecede; dünya opera repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve yine sevilen marşlar, polkalar seslendirilecek. Konser programında; Rossini’nin ‘Guillaume Tell’, La Cenerentola (Külkedisi), Il Barbiere di Siviglia (Sevil Berberi); Bizet’nin Les Pêcheurs de Perles (İnci Avcısı) gibi aryalar ve sürpriz parçalar seslendirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı şef İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserde İDOB Korosu’nun şefi ise Volkan Akkoç.