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        Haberler Gündem Güvenlik Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışan yabancı uyruklu bir DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 00:56 Güncelleme: 15.02.2024 - 00:56
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        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        Mersin'de DEAŞ'a yönelik çalışmada, hakkında difüzyon mesajı bulunan Rusya vatandaşı U.A, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı.

        SAHTE KİMLİKLE ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

        Fotoğraf. AA
        Fotoğraf. AA

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, hakkında difüzyon mesajı olan Rusya vatandaşı U.A'nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalıştığı tespit edildi.

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        TUTUKLANDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        DHA'nın haberine göre; operasyonla yakalanan şüphelinin yabancı uyruklu R.K. adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A. çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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