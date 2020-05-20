Akıtma kahvaltıların vazgeçilmez bir lezzetidir. Akıtma çeşitleri çoktur.Sütlü de olabilir.Protein açısından çok zengin olan bu tarifi hep birlikte yapmaya başlayalım.

Akıtma Tarifi için Gerekli Malzemeler:

3 Yumurta

1,5 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Akıtma Tarifi, Yapılışı:

Önce bir karıştırma kabına yumurtaları ve sütü alıyoruz.

İyice çırptıktan sonra içine bir miktar unu ve tuzu ilave ediyoruz.

Bu karışımı birbirine yedirip kıvamını bulana kadar un ilave ediyoruz.Karışımımız hazır.

Ayrı yerde akıtma tavasına yumuşak bir fırça yardımı ile yağ sürüyoruz.

Orta derecede harlı ateşe tavamızı yerleştiriyoruz.

Yukarıda hazırladığımız karışımı bir kepçe yardımı ile hafif ısınmış olan tavamıza döküyoruz.

Hafif akıtmamızın rengi koyu renk olunca bir spatula yardımı ile kenarlarından kontrol ederek diğer tarını da kızartmak için ters çeviriyoruz.

İki tarafı da iyice pişen akıtmamızı servis tabağına alıyoruz.

Arzuya göre yanına yeşillik ve domatesle süsleyebiliriz.

Afiyet olsun.